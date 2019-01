Un incontro su arte e legalità

Educare a tenerci stretti ciò che è di ciascuno di noi: l’arte, patrimonio eterno he attira milioni di visitatori ogni anno e incorona l’Italia Bel Paese.

Quali sono gli strumenti che abbiamo per difendere questa ricchezza e chi sono le persone deputate a questa difesa soprattutto a favore delle generazioni future?

Le conosceremo il prossimo 23 gennaio a Milano nel corso di un appuntamento pubblico a cui parteciperanno il giudice Annalisa Palomba (ex pm varesino, ora giudicante a Verbania); Leonardo Salvemini, giurista, fra i maggiori esperti di diritto ambientale ed ex assessore regionale; Tiziana Zanetti esperta in diritto dell’arte e dei beni culturali.

L’iniziativa vede coinvolto non solo in Tribunale di Varese ma anche quello di Milano.

Autori ed esperti di arte e di diritto si confronteranno sul tema della fruibilità e della tutela del patrimonio culturale.

23 gennaio 2019, ore 9.30-12.30

Spazio Filzi 17, Via Fabio Filzi n. 17 – Milano

-a pochi minuti dal Grattacielo Pirelli e Palazzo Lombardia

-Stazione ferroviaria Milano Centrale (5 minuti)

-Metropolitana fermata Centrale MM2 – MM3 (5 minuti)

-Passante Ferroviario (5 minuti).