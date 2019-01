Uno “stage” tra la natura per giovani amanti della natura

“Sei un ragazzo tra i 14 e i 16 anni? Ami la natura? Vorresti partecipare alle attività di una riserva naturale ed imparare un sacco di curiosità su piante ed animali? Ti aspettiamo in palude Brabbia, dove, a partire da gennaio, comincerà una nuova avventura”.

Ecco il messaggio dell’oasi naturale per presentare “Missione giovani”, il progetto che nasce per dare la possibilità a tutti i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 16 anni di scoprire la biodiversità dell’oasi palude Brabbia, di aiutarci in piccoli lavori di manutenzione e di diventare delle guide junior per i nostri eventi. Riconoscere il canto degli uccelli, imparare a decifrare le tracce, scoprire insieme il mondo degli anfibi. Per conoscere meglio il progetto, l’open day gratuito “Missione giovani” è in programma sabato 26 gennaio dalle 14.30 alle 17.00.

Il ritrovo è presso il centro visite, in via Patrioti 22, Inarzo. In programma una prima passeggiata esplorativa in oasi, per farla conoscere a tutti (in caso di maltempo svolgeremo delle attività al coperto). I genitori potranno assistere alla prima parte della giornata in cui verrà presentato il progetto, poi lasciamo spazio ai ragazzi e alla loro voglia di sperimentarsi! Per qualsiasi informazione: mail oasi.brabbia@lipu.it, oppure al numero 0332-964028. La prenotazione all’open day è obbligatoria.