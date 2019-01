Vacca, Dani Faiv, Anastasio incontrano i fan

Diversi gli appuntamenti al negozio Varese Dischi per il mese di gennaio. Il primo ospite del 2019 è il rapper Vacca che torna a Varese per presentare il suo ultimo disco dal titolo “Don Vacca Corleone”: l’incontro con i fan è per giovedì 17 gennaio, alle ore 15. Il giorno dopo, venerdì 18 gennaio, appuntamento alle 15 con Dani Faiv con l’album “Fruit Joint+Gusto”.