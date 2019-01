Vandali in palestra: l’ira del sindaco Mulas

Inizia il nuovo anno con una solenne arrabbiatura il sindaco di Besano Leslie Mulas, che ieri si è sfogato su Facebook contro i vandali che in questi giorni di festa hanno pensato bene di entrare nella palestra comunale a far danni.

“Qualche stupido vandalo, forse pensando di essere figo o di essere furbo, si è intrufolato le scorse notti in palestra comunale, e non per giocare a calcio – scrive Mulas – Hanno sfondato una porta, alcune griglie, forzato la porta dell’ascensore, e svuotato un estintore negli spogliatoi e sul campo”.

Stupidi ma non ignoti, dal momento che, a quanto scrive il sindaco, sono stati “immortalati” dalle telecamere installate nella zona: “A questi signori, già individuati dalle nostre telecamere, vorrei dire che non siete né furbi né fighi, ma siete dei grandi imbecilli cui darei tante pedate”.

I responsabili non hanno che una scelta: “Possono scegliere se recarsi dalla Polizia locale ammettendo di aver fatto questi danni (quantificabili in qualche migliaio di euro a carico dei besanesi) oppure se essere pescati direttamente a casa loro dalla Polizia locale e denunciati.

In entrambi i casi – conclude Lesli Mulas nel suo post – restate degli imbecilli senza cervello, a cui farei pulire le strade sporche con la lingua”.

Un’arrabbiatura legittima, ancora più comprensibile dal momento che la palestra comunale era stata interamente ristrutturata con un investimento di oltre 200mila euro ed inaugurata poco più di un anno fa, nel mese di ottobre.

La palestra è già tornata agibile, grazie ad un intervento di pulizia del Comune con la collaborazione dei ragazzi del locale gruppo di pugilato.

Per quanto riguarda gli autori del gesto il sindaco promette che non resteranno impuniti: “Non so ancora se siano minorenni o maggiorenni, molti stanno dando per scontato che siano ragazzini ma ovviamente non lo so ancora. Il punto è che, spero, dando notizia che i responsabili si possono individuare, non vi siano più atti di questo tipo, siano i colpevoli minorenni o maggiorenni. Al momento i responsabili di tutti gli atti vandalici da due anni e mezzo a questa parte sono stati sempre individuati e sanzionati, oppure hanno rimediato ai danni fatti, grazie alla buona sinergia tra Carabinieri, Polizia locale e Amministazione”.