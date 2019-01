A Velate le antiche suggestioni dei “Canti della stella”

Sabato 5 gennaio alle 16.30 al Teatro-Oratorio di Velate, in piazza Santo Stefano a Varese, si terrà l’evento musicale “ Canti della Stella e altre storie”.

Sul palco Gloria Quinteri (voce, flauto, firlinfeu) e Alessio Penzo (campanine, fisarmonica, pianoforte) faranno rivivere i Canti della Stella, legati alle antiche tradizioni popolari della sera del 5 gennaio, che resistono in molte località montane del nostro territorio.

Il concerto sarà eseguito con strumenti della tradizione popolare tra cui alcuni ormai quasi dimenticati, come il firlinfeu, lo zufolo ricavato dalla canna che cresce ai margini dei fiumi o dei laghi, e le campanine, parente povero dello xilofono, che i contadini di un tempo costruivano con gli scarti delle lastre di vetro, che produce una musicalità speciale e suggestiva tipo carillon.

Il programma prevede musiche, canzoni e filastrocche legate al periodo natalizio, in particolare ispirate al cammino dei Magi guidati dalla Stella Cometa, e invernale in genere.

L’evento è associato al programma Rosso Natale, che comprende l’esposizione delle Natività design di Ambrogio Pozzi presso il Battistero di Velate (la mostra è aperta sino al 6 gennaio: sabato 5 dalle 15 alle 18 e domenica 6 dalle 10 alle 12,30).

Alessio Penzo, pianista, hammondista, tastierista e compositore, si diploma al Conservatorio “A.Vivaldi” di Alessandria. In seguito frequenta la Scuola Civica jazz di Milano sotto la guida del M. Roberto Pronzato e Rossano Sportello, approfondisce la conoscenza del gospel con Daniel Stenbaek e ricerca le potenzialità dell’organo Hammond con Joey DeFrancesco. Consegue a pieni voti il diploma di primo livello in pianoforte jazz al Conservatorio di Como. Ha Lavorato con cantanti jazz, gospel e blues, con orchestre e soprani con repertorio classico, e in eventi tratti da musical, Café Chantant e operette. Numerose le collaborazioni con cori gospel: Coro Scuola Civica di Milano, Rainbow Voices Choir, Ensemble Vocale Ambrosiano, Greensleeves Gospel Choir, Free Angels Gospel Choir, Sunlight Gospel Choir, Gospel Confusion, Coro Una Voce, Coro Giovani inCanto, BeVoice Gospel Choir. Ha suonato con diverse formazioni jazz dalla big band (con la Workshop Big Band della civica scuola jazz di Milano diretta da F. Jegher e la Congo Square Big Band) al piano solo. Ha esplorato diversi generi musicali: rock, folk, blues, funk, soul e rhythm’n’blues, (con la band ticinese “Soul Factory”), aprendo concerti di artisti come i Gipsy Kings, Tolo Marton, Paola Turci. E’ compositore della colonna sonora del film “Scherzi” scritto da P. Franchini e diretto da A. Damiani. Nel 2016 fonda il sestetto “Rosa Camuna Roots Ensemble” con lo scopo di ricercare e riproporre musica tradizionale e popolare del nord Italia. Autore di numerose incisioni, è maestro di pianoforte presso varie scuole e filarmoniche, inoltre ha lavorato come formatore specializzato in team building applicando la metafora del gospel per lo sviluppo delle dinamiche di gruppo e aggregazione. E’ considerato fra i migliori musicisti improvvisatori in Italia del “match d’improvvisazione teatrale”.

Gloria Quinteri si avvicina alla musica all’età di 10 anni. Dal 2002 approfondisce lo studio del flauto traverso presso il Civico Liceo Musicale di Varese, sotto la guida di Maurizio Valentini. Dal 2005 prosegue privatamente gli studi musicali con Luca Russo e Carlo Moretti, fino al conseguimento del diploma presso il conservatorio “Nicolini” di Piacenza nel 2011. Dal 2012 al 2015 ferquenta il corso di Alto Perfezionamento presso l’Accademia Musicale “La Serenissima” di Sacile (PO), sotto la guida del Maestro Nicola Guidetti. Si perfeziona inoltre con Maria Siracusa, Raffaele Bifulco, Vincenzo Gallo, Mattia Petrilli. Partecipa con successo a diversi concorsi che, dal 2007, hanno garantito la collaborazione con alcune orchestre delle province di Varese, Como e Novara. Si esibisce in numerosi concerti in Italia e all’estero, partecipando anche a trasmissioni televisive sui programmi RAI.

Nel 2008 intraprende gli studi di canto con l’insegnante Dorotea Mele, in seguito approfondisce le tecniche di canto lirico con Beatrice Binda e di canto moderno con Irene Di Vilio, Marta Raviglia, Gianna Montecalvo. Sotto la guida di Alessandro Cadario si esibisce nei teatri di diverse città italiane (Roma, Monopoli, Follonica, Auditorium Wagner di Milano). Collabora come voce solista con numerosi cori gospel delle province di Varese e Como, quali “Simple Singers” (dei quali è anche vicedirettore), “Rainbow Voices Choir”, “Free Angels Gospel Choir”, “Gospel Confusion”. E’ membro e cofondatrice di diversi progetti musicali, tra cui il duo “Softonic” e il “Rosa Camuna Roots Ensemble”, che dal 2016 si occupa della ricerca nel campo della tradizione musicale popolare del nostro territorio.