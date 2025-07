Ascom e Comune di Varese nominano 22 “referenti di via” tra i commercianti del centro per mantenere decoro urbano

Viene ufficialmente rinforzata la collaborazione tra l’amministrazione comunale di Varese e i commercianti delle vie del centro per perseguire standard sempre più alti di pulizia e decoro urbano, una nuova iniziativa di vigilanza collaborativa che permetterà agli esercenti del centro storico di raccogliere e inviare segnalazioni prioritarie e verificate agli uffici comunali competenti.

“Questa iniziativa presentata da ASCOM e accolta subito volentieri dalla nostra Amministrazione, riguarda la creazione di referenti di via che permettano di avere una rete di comunicazione diretta tra commercianti e Comune – ha spiegato la Vicesindaca di Varese Ivana Perusin – Parliamo di una collaborazione molto attiva e partecipata tra ASCOM e commercianti, al fine di lavorare insieme per migliorare la gestione della città. Un modello virtuoso di collaborazione tra amministrazione, cittadini e imprese”.

Il processo che ha portato a questo risultato nasce da altre attività più recenti, in particolare l’acquisto di fioriere che verranno posizionate in alcune vie del centro storico, un “patto” che divide il lavoro di manutenzione tra commercianti e amministrazione: i referenti si occupano della manutenzione ordinaria e segnaleranno al Comune la necessità di interventi straordinari: “Ora il loro ruolo si estende anche al presidio del decoro e dell’igiene urbana. Un modo per rendere sempre più bella e vivibile la nostra città.”

Presente alla conferenza stampa tenutasi nella mattinata di oggi, giovedì 3 luglio, anche l’Assessora alla Tutela Ambientale, Sostenibilità Sociale ed Economia Circolare Nicoletta San Martino: “A volte le segnalazioni vengono intese male, ma per noi la segnalazione è preziosa, sono occhi in più che ci aiutano mantenere il decoro della città. Questo sistema di segnalazione puntuale su piccole cose, che sia un sacchetto lasciato per strada, un cestino non svuotato, o la pulizia della strada mancata, per noi è davvero importante. Negli ultimi anni l’assessorato, con un aumento dei passaggi quotidiani di spazzamento manuale e l’introduzione di strumenti come idro-pulitrici, liquidi per lavaggi speciali e macchine aspira-mozziconi, ha dedicato particolare attenzione al lavaggio di vie e portici del centro storico, con interventi regolari che interessano aree come quella dell’Arco Mera e le aree circostanti la Basilica di San Vittore. Lo strumento collaborativo dei referenti di via si aggiunge a tutti questi potenziamenti che, anno dopo anno, sono stati introdotti per rafforzare un servizio fondamentale per la città”.

La modalità è semplice, il referente di via una volta identificata una situazione da segnalare, invia una mail con un oggetto specifico che identifichi la segnalazione come già verificata e garantita: “In questo modo sappiamo che si tratta di una richiesta da prendere in mano subito – prosegue – Non possiamo offrire un pronto intervento, ma sono tutte segnalazioni che verranno portate avanti prioritariamente. Ci tengo che a tutte le segnalazioni venga data risposta”.

A Varese sono stati selezionati 22 referenti che si sono resi disponibili, divisi in varie zone: “I Commercianti hanno aderito con molto entusiasmo – afferma Roberto Tanzi, Direttore ASCOM – Non aspettavano altro che un segnale per portare il proprio contributo nella gestione della città”.

“Grazie a questa rete, stiamo attivando molte iniziative. La prima è quella che presentiamo oggi – dichiara Antonio Besacchi, presidente Confcommercio Ascom Varese – Alla base del progetto, c’è la volontà di sostenere le nostre attività economiche, nella convinzione che il mondo del commercio e dei servizi costituisca ancora oggi uno dei fattori identitari di una città. I motivi sono tanti. Dove il commercio è florido c’è tradizione, c’è socialità, c’è sicurezza, ci sono servizi per il cittadino, ci sono valori immobiliari apprezzabili, elementi che portano vantaggio all’intera comunità”.

Un progetto molto apprezzato dai commercianti coinvolti: “Questa collaborazione è un bene – spiega Agnese Pulega, commerciante e referente di via – Soprattutto le vie dove ci sono bar e ristoranti mancano di un occhio di riguardo per quanto riguarda la spazzatura. Questo è un primo passo del Comune, che in passato non è mai stato davvero presente. Abbiamo una bellissima città e nei momenti difficili, come quello che purtroppo stiamo vivendo, è importante cercare di darsi da fare e lavorare tutti insieme. E’ nei tempi duri che si cresce, perché quando le cose vanno bene nessuno si sforza di fare nulla”.