A Ventimiglia “Varase” diventa “Varese”

“Varase” diventa “Varese” e sui social scoppiano la polemica e l’ironia.

È successo in provincia di Imperia, a Ventimiglia. In Corso Francia, sulla SS1, il cartello che indica la strada per raggiungere le frazioni di Bevera, Torri, Calvo e Varase, nell’entroterra della città di confine, riportava la scritta Varese. Una vocale cambiata che però ha sollevato l’attenzione di qualche passante e di qualche quotidiano on line locale, in particolare Riviera24 e SanremoNews, da cui abbiamo preso la foto.

Sui social, su Facebook e su Instagram soprattutto, si sono scatenati ilarità e anche qualche post indignato con Anas per l’errore, prontamente corretto con la rimozione del cartello incriminato e la sua sostituzione con quello giusto, con l’indicazione per Varase, decisamente più vicina a Ventimiglia della città di Varese (che dista 300 chilometri abbondanti), ma anche molto più raggiungibile di Varese Ligure, paese in provincia di La Spezia, sempre in Liguria, ma a ben 240 chilometri di distanza.