Via al corso di sci dell’Assi

Lo Sci Club Assi di Somma Lombardo organizza anche quest’anno il corso di sci alpino. Per cinque pomeriggi, il sabato, i maestri di Domobianca guideranno i bambini all’apprendimento dei primi “rudimenti” dello sci.

Le ore di corso per i bambini delle elementari che non hanno mai sciato sono gratuite mentre i soci dello sci club Assi usufruiranno di tariffe agevolate su ski-pass, giornalieri, pomeridiani e singole corse durante le giornate di corso.

L’associazione sportiva mette a disposizione il servizio pullman con andata e ritorno dalla piazza della stazione: partenza ore 10.30 rientro intorno alle ore 18.

Domobianca è una piccola stazione sciistica a circa un’ora da Somma Lombardo ed è convenzionata con lo sci club Assi.

Queste le date: 12 gennaio, 19, 28 2 febbraio, 9 febbraio con gara di fine corso. L’inizio del corso potrebbe slittare in caso di mancanza di neve.

Iscrizioni e informazioni in sede il martedì e il venerdì dalle 21 alle 23 in via Mosters 8/10 Somma Lombardo (tel 331 77 53 680)

sciclubassi@libero.it