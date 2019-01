Via col liscio, una serata per aiutare l’per Avis

Serata speciale giovedì 17 gennaio presso il Canonica Dancing in Via Per Duno 4 a Cuveglio.

Alex Bolamperti, Gabriele Todeschini e tanti volontari dell’AVIS organizzano con delle famose e conosciute orchestre di liscio, una serata con ballo e intrattenimento.

Per l’occasione, l’intero incasso verrà donato a favore dell’associazione Avis Medio Verbano di Cittiglio.