Il tuo viaggio nel Mondo del Caffè inizia da qui

L’Italia è una nazione meravigliosa e una delle cose che la rendono famosa anche all’estero è la cultura del caffè espresso, il cui profumo evoca storie vissute sorseggiando un buon caffè.

Galleria fotografica La Casa del Caffè 4 di 6

Finalmente anche a Buguggiate, in via Montello 1, è arrivato un “maxistore” di capsule e cialde, caffè in grani e macinato, dove il profumo della miscela evoca tanti ricordi e dove è possibile fare un vero e proprio giro del mondo tra le differenti varietà proposte.

La Casa del Caffè nasce con l’intento di dare un ampio assortimento di capsule e cialde per le macchinette del caffè ed è per questo motivo che il titolare, Matteo, ha scelto un negozio di oltre 200 mq garantendo così un assortimento di oltre 300 miscele di caffè e bevande.

In un epoca in cui tutto è acquistabile online, il caffè, come il buon vino, merita ancora di essere degustato e il compito di Matteo è proprio quello di capire gusti ed esigenze dei clienti al fine di consigliare loro la miglior miscela di arabica e robusta con le varie tostature ed intensità.

La Casa del Caffè non è il solito negozio di capsule, ma un luogo in cui intrattenersi alla scoperta del mondo del caffè. Il negozio è concepito per offrire al cliente la possibilità di sedersi per degustare e scegliere la miscela più adatta a soddisfare le sue esigenze.

L’esperienza pluriennale di Matteo nel mondo del caffè, gli ha permesso di scegliere le migliori torrefazioni e di proporre una serie di prodotti che non si trovano nella grande distribuzione, a prezzi decisamente competitivi, con un occhio anche a quelle torrefazioni che nel corso del tempo si impegnano anche nella tutela dell’ambiente, attraverso la scelta di materiali biodegradabili ed ecosostenibili.

Non mancano varietà di caffè in grani o in polvere per deliziare il palato degli amanti della Moka e del caffè appena macinato e una varietà di dolciumi e articoli per la casa, come tazzine, teiere e porta capsule.

Il negozio dispone di ampio parcheggio e tutti i giorni è aperto con orario continuato dalle 9 alle 19:30 (compreso la domenica dalle 10 alle 19:30), per permettere una visita in store anche durante l’orario della pausa pranzo.