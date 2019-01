“Vieni, ti do una mano”, e lei l’accoltella

Sola per strada al freddo con un borsone sulle spalle. Lui la guarda. Poi si avvicina forse preso da compassione e la invita nella sua abitazione per offrirle qualcosa da mangiare.

Ma all’interno della casa succede qualcosa che fa cambiare atteggiamento alla dona, 40 anni residente i città e con problemi di alcolismo e dipendenze da droga: ad un certo punto lei estrae una lama e tira un fendente che raggiunge l’uomo, 48 anni, alla mano.

È successo nella serata di ieri a Tradate nella centralissima corso Bernacchi, passate le 18.00.

Quella che secondo la ricostruzione dei carabinieri sembrerebbe la vittima di un momento di follia, vale a dire l’uomo, di origini francesi ma residente in città da anni ha subito chiamato alcuni conoscenti che dopo essere accorsi e accortisi della situazione hanno a loro volta telefonato al 112, allertando così sanitari e carabinieri della tenenza di Tradate.



In un attimo il cortile si è riempito di lampeggianti e i militari hanno cominciato a ricostruire l’accaduto.

L’uom0 è stato portato in ospedale per medicare le ferite da taglio che tuttavia sono guaribili in meno di 20 giorni: potrà denunciare con querela di parte.

La posizione della donna è tuttavia al vaglio degli investigatori dal momento che dovrà spiegare il porto abusivo d’arma: il coltello è stato sequestrato ed è probabile la denuncia a piede libero.

Nel borsone i carabinieri non hanno rinvenuto armi, o droga, ma solo vestiti e indumenti personali.