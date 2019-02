Con “Acquestorie” chiude la quinta edizione di Bim Bum Bam

Domenica 3 marzo 2019 alle ore 16.15 all’Auditorium comunale di Maccagno (Via Valsecchi 25), sesto e ultimo appuntamento per la quinta edizione di “Bim Bum Bam”, il teatro di burattini, pupazzi e cantastorie dedicato ai bambini dai tre anni in su. In scena “Acquestorie”, a cura della Compagnia Teatro Laboratorio, di Bagnolo Mella (Brescia, sito internet http://www.teatrolaboratoriobrescia.net/ ).

Nello spettacolo, due gocce d’acqua, Plic e Ploc, cadute all’improvviso da un nuvolone, accompagnano i bambini alla scoperta di alcune storie riguardanti l’acqua: vicende antiche e attuali, reali e fantastiche. Incontriamo cosi Noè che racconta la sua incredibile avventura, Fatima, che attraversa il deserto per dissetare i suoi figli, la stellina innamorata del mare, la timida conchiglia. E il grande profondo mare colmo di strane creature, luogo eletto per il gioco, ma anche per le paure dei più piccini.

La regia Sergio Mascherpa, con Alessandra Domeneghini e Daniela D’Agostino.

L’ingresso è libero.

“Anche questa quinta rassegna di “Bim Bum Bam” è giunta al termine”, secondo il Sindaco Fabio Passera. “Si è trattato di una cavalcata bella e divertente, sostenuta innanzitutto da una presenza di pubblico andato via via aumentando. Realizzare una città

sempre più a misura dei bambini era il nostro sogno, e credo che davvero ci siamo avvicinati parecchio. E’ un impegno che vogliamo prenderci anche per il futuro, proseguendo su una strada che ci ha dato davvero tantissime soddisfazioni”.