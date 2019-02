Aggressione nel pomeriggio, un uomo all’ospedale

Un uomo di 37 anni è finito all’ospedale questo pomeriggio, domenica, in codice giallo per via di un’aggressione.

Il fatto è accaduto poco dopo le 14.30 lungo la strada statale della Valganna.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Luino e un’ambulanza dell’Sos di Cunardo.

I militari indagano sulle cause.