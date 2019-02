Articolo Uno inizia la campagna di tesseramento

Venerdì 22 febbraio alle ore 21 presso la sala a piano terra di Villa Truffini (nella foto) si terrà una delle prime manifestazioni di presentazione della campagna di tesseramento di Articolo Uno – Movimento democratico progressista di Varese. Il Movimento sta affrontando l’avvio del suo congresso politico per definire le linee politiche per il 2019 e l’inizio del 2020.

La serata sarà divisa in due parti: la prima sarà una riflessione che alcuni esponenti di associazioni e sindacati effettueranno sui due temi che sono al centro della politica della neonata forza eco-socialista di governo. È previsto un intervento della presidente regionale di Legambiente, Meggetto Barbara, circa il futuro della green economy e delle potenzialità positive per l’occupazione, a cui seguirà l’intervento del segretario provinciale della Cgil, Umberto Colombo, che affronterà il tema della crisi del mondo del lavoro e delle possibili soluzioni.

La seconda parte della serata, che sarà a porte chiuse, sarà dedicata al tesseramento e all’andamento della preparazione della campagna elettorale. Articolo Uno – Movimento democratico progressista propone una grande alleanza delle forze progressiste che si riferiscono al Movimento socialista europeo e dopo aver premuto sui diversi territori per costituire liste e coalizioni le più unitarie possibili. L’assemblea prenderà atto della situazione che si é costituita in provincia e delle difficoltà per rilanciare un’azione unitaria delle forze che dovrebbero far riferimento al Socialismo europeo .

Una riflessione sarà dedicata anche al Movimento 5 Stelle e del principio di non alleanza che ancora esprimono i grillini.