Auto in contromano in autostrada provoca un incidente: guidatore ubriaco, patente ritirata

Con l’auto in contromano in autostrada. È successo nella tarda nottata di lunedì 25 febbraio, intorno alle 23.30, all’altezza di Lainate.

Un uomo di circa 40 anni, cittadino peruviano, poi trovato con un tasso alcolico decisamente sopra i livelli consentiti, ha percorso un tratto di autostrada A8 in carreggiata Nord, direzione Varese, in contromano (non è ancora stato chiarito che tratto abbia percorso). Ha provocato anche un incidente, andando a scontrarsi contro un’altra auto: fortunatamente le due persone a bordo dell’altra macchina, un uomo e una donna, non sono rimasti feriti in modo grave.

Numerose le chiamate alle forze dell’ordine e le segnalazioni mandate anche dai nostri lettori: «Ieri sera in autostrada, all’altezza di Lainate, ho incrociato insieme ad altri veicoli un’automobile in contromano. Io sono riuscita a passare, ma ho notato su un’applicazione che ci sono state diverse code dietro di me. È successo poco dopo le 23.30. Non c’era traffico intenso, ma ad un certo punto mi sono trovata di fronte un’auto ferma in contromano. Successivamente sono apparsi gli avvisi sui tabelloni di un veicolo in contromano», ci ha scritto una lettrice.

L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e lesioni. La polizia stradale gli ha anche ritirato la patente.