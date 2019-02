Banco Bpm sul velluto: 13-3 al Catania

Tutto facile per la Banco Bpm che rispetta il pronostico e batte con un netto 13-3 il Nuoto Catania nella partita giocata sabato pomeriggio alle piscine “Manara” di Busto. Un successo che conferma la squadra di Baldineti come terza forza del campionato e che rinfranca i Mastini, reduci sì da alcuni successi ma piuttosto risicati.

Contro i siciliani invece c’è poca storia: la Sport Management (che ottiene l’11a vittoria consecutiva in A1) blinda la difesa, tiene a digiuno gli ospiti per 13 lunghissimi minuti e mostra una difesa scintillante, già proiettata alla gara di Spalato in Len Champions League.

Busto subito avanti in avvio con Mirarchi, Luongo (su rigore) e aDi Somma per un 3-0 che mette subito in chiaro le cose. La replica di Catania è affidata a Budzovacic ma è un fuoco di paglia perché Drasovic e Alesiani siglano il 5-1. Il tabellino dei marcatori ospita anche il nome di Scebba per gli etnei, seguito però da quelli dei vari Alesiani e Bruni per il 7-2. Catania fatica a impensierire la difesa di casa e allora la Sport Management allunga di nuovo con Mirarchi, Luongo e ancora Alesiani per il 10-2 dell’ultimo stop. Il quarto conclusivo si apre con la terza rete ospite (Kacar), poi tocca al trio Drasovic-Damonte-Di Somma chiudere il match sul 13-3.

«Una buona partita che ci prepara al meglio per la sfida di mercoledì in Len Champions League – è il parere di Jacopo Alesiani, autore di una tripletta – Era un po’ che non giocavamo bene in campionato, ma oggi siamo entrati in vasca concentrati e determinati per provare le cose che poi faremo mercoledì. Abbiamo affrontato questa partita al meglio possibile anche se fisicamente non eravamo al top perché abbiamo molto caricato in allenamento durante questa settimana. Un lavoro che ci servirà non solo per la prossima partita di coppa, ma anche per le altre gare in campionato visto che poi affronteremo Brescia e Recco».

La sfida alle due grandi del campionato italiano arriverà però soltanto dopo quella di Champions contro lo Jadran, battuta in extremis nel precedente turno della massima competizione europea. Stavolta si giocherà in Dalmazia, mercoledì 6 alle 20,30. Sabato 9 invece la sfida esterna con Brescia.