“Camici e forchette”, a cena coi dottori

Continuano gli appuntamenti della rassegna “Camici e forchette, a cena col dottore“, iniziativa che unisce momenti di convivialità ad approfondimenti sulla salute e l’alimentazione promossa dal Centro Medico Sant’Anna all’Arco di Busto Arsizio, con il patrocinio del Comune di Busto e di Busto Eventi.

Il prossimo incontro del ciclo di conferenze è in programma il 27 febbraio al Ristorante Il Tarlisu (Via Ugo Foscolo 2). Il tema della serata è “Fame di coccole“, interverranno le dottoresse Ogliari (specialista in neuropsichiatria infantile) e Ferloni (specialista in psicologia dell’età evolutiva).

Apri la locandina con tutti gli appuntamenti

Il direttore scientifico dell’iniziativa è il dottor Antonio Tori. Per partecipare è necessario prenotare almeno una settimana prima dell’evento telefonando al numero: 0331-1420890. Il costo della serata è di 30 euro.