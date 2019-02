In camper con tutta la famiglia? Libertà, risparmio e Italia a portata di mano

Trascorrere una bellissima vacanza con tutta la famiglia, andare alla scoperta di luoghi mozzafiato riuscendo anche a risparmiare, sono solo alcuni dei vantaggi che una vacanza in camper può offrirvi. Con un investimento iniziale più o meno piccolo (il mercato offre un’ampia gamma di veicoli nuovi oppure usati e propone anche numerose offerte per noleggiare i mezzi) vi sarà possibile scegliere il camper più adatto ai bisogni dell’intero nucleo familiare.

I vantaggi che una vacanza su quattro ruote può garantire sono numerosi. Potrete finalmente dire addio allo stress di preparare le valige, perché la vostra casa verrà proprio in viaggio insieme a voi. Nessuno vi impedirà di lasciare tutto quello che vi occorre per una gita al mare piuttosto che in montagna direttamente a bordo del vostro camper, nessuno vi costringerà a rispettare prenotazioni, orari di rientro o obblighi di alcun tipo.

Scoprirete il piacere di pianificare una vacanza senza la preoccupazione di non trovare posto in albergo e presto realizzerete quanto anche i vostri figli saranno più rilassati nell’affrontare il viaggio. Tuttavia, è bene ricordare che è necessario avere a bordo tutto ciò che occorre per il confort e la sicurezza dell’intera famiglia: seggiolini e cinture di sicurezza per i bambini, ovviamente adeguati alla loro età, e letti attrezzati con sponde nel caso siano ancora piccolini. Coperte e vestiti di ricambio saranno particolarmente utili per poter far fronte ad ogni emergenza. È necessario dunque essere ben preparati e soprattutto organizzati per riuscire a godere a pieno delle possibilità che il vostro camper vi offre.

Uno dei grandi pregi è sicuramente quello di gestire il tempo e gli spazi come meglio si desidera, e quindi di essere completamente liberi di scegliere come, dove e quando partire per la vostra vacanza.

Sono sempre di più le famiglie o le coppie che si affidano a questo tipo di esperienza per fuggire dalla frenesia delle città senza dover spendere somme eccessive di denaro. È importante ricordare che non sarete obbligati ad acquistare un camper, vi basterà noleggiarlo di modo che possiate provare e valutare se questo è realmente il tipo di vacanza e di esperienza che fa al caso vostro.

Per coloro che decidono di affrontare la loro prima esperienza in camper, non possono mancare una serie di accortezze che sono necessarie al fine di preparare e vivere al meglio il loro soggiorno lontani da casa. A questo proposito è consigliabile preparare una check list (potete prendere come spunto quella che vi proponiamo di seguito) per essere certi di organizzare tutto al meglio e per partire in totale sicurezza:

controllate sempre che tutti i finestrini siano ben chiusi sia durante il viaggio sia quando deciderete di allontanarvi dal vostro mezzo, così da essere certi che niente e nessuno possa danneggiare gli interni del veicolo;

viaggio sia quando deciderete di allontanarvi dal vostro mezzo, così da essere certi che niente e nessuno possa danneggiare gli interni del veicolo; sarà indispensabile avere con sé una prolunga della lunghezza di almeno 20 metri per potersi collegare alle colonnine della corrente elettrica posizionate nelle aree di sosta;

per potersi collegare alle colonnine della corrente elettrica posizionate nelle aree di sosta; organizzare una piccola dispensa con cibo, bevande, snacks per il viaggio e naturalmente attrezzi per la cucina (pentole, padelle, posate, bicchieri, tovaglioli, piatti, barattoli di diverse dimensioni ecc);

con cibo, bevande, snacks per il viaggio e naturalmente attrezzi per la cucina (pentole, padelle, posate, bicchieri, tovaglioli, piatti, barattoli di diverse dimensioni ecc); assicurarsi di avere con sé tutti i documenti da viaggio : documentazione del camper (come ad esempio l’assicurazione, la licenza di guida del veicolo), carte di identità di tutti i passeggeri a bordo (ed eventualmente anche passaporti), carte di credito, codici fiscali (di tutti i componenti a bordo);

: documentazione del camper (come ad esempio l’assicurazione, la licenza di guida del veicolo), carte di identità di tutti i passeggeri a bordo (ed eventualmente anche passaporti), carte di credito, codici fiscali (di tutti i componenti a bordo); preparare i medicinali che potrebbero rivelarsi utili in caso di emergenza: analgesici, antibiotici, garze e cerotti, disinfettanti, cotone, pomate contro le punture degli insetti ecc;

che potrebbero rivelarsi utili in caso di emergenza: analgesici, antibiotici, garze e cerotti, disinfettanti, cotone, pomate contro le punture degli insetti ecc; viaggiare sempre con gli indispensabili accessori del veicolo , come ad esempio: valigetta con gli attrezzi (pinze, cacciaviti, chiodi ecc), triangolo di emergenza, giubbotti catarifrangenti, ruota di scorta, cric in dotazione, catene per la neve (nel caso la vostra destinazione conprenda destinazioni in alta quota);

, come ad esempio: valigetta con gli attrezzi (pinze, cacciaviti, chiodi ecc), triangolo di emergenza, giubbotti catarifrangenti, ruota di scorta, cric in dotazione, catene per la neve (nel caso la vostra destinazione conprenda destinazioni in alta quota); preparare tutti gli accessori necessari per dormire: lenzuola (anche di ricambio), cuscini, coperte, federe. Preparare accuratamente anche tutti gli oggetti per l’igiene personale: asciugamani di diverse misure, spazzolini da denti, dentificio, pettini, spugne da bagno ed eventualmente anche piccoli stendini dove poter appendere la biancheria.

Questo è solo un esempio di una check list che potrebbe risultare utile per chi pensa di mettersi in viaggio, ma molte altre esperienze e consigli concreti si trovano sul sito Famigliainfuga.

Quando si viaggia in camper, inoltre, è bene ricordare di rispettare la segnaletica stradale, di sostare nelle aree appositamente riservate, in modo da non invadere gli spazi altrui, e soprattutto è bene evitare lo scarico “incontrollato“ delle acque di qualsiasi tipo. È dunque importante tenere a mente che la libertà è tale solamente quando si seguono delle regole, così da rendere piacevole la vacanza a tutti coloro che viaggiano. Un turista educato e rispettoso sarà sicuramente ben accetto ovunque decida di sostare.

Se decidete di trascorrere una semplice giornata fuori porta, o se desiderate avventurarvi in una vera e propria vacanza, potete contare su una gamma molto vasta di possibilità che possono soddisfare i bisogni di tutti i componenti della famiglia.

Sono tantissimi i raduni che coinvolgono gli amanti del camper in tutta Italia. In queste occasioni vi sarà possibile trascorrere giornate spensierate insieme a centinaia di persone pronte a condividere la loro passione per quello che si rivelerà essere uno stile di vita vero e proprio.

Mettersi in viaggio in totale autonomia e libertà vi darà l’opportunità di conoscere sempre meglio il nostro “bel paese“, viaggiando di città in città e attraversando tutte le regioni della penisola alla scoperta di feste e tradizioni locali. A questo proposito, il web offre numerosi siti che vi aiuteranno nella scelta delle vostre attività: sagre, feste folkoristiche, manifestazioni non solo in Italia, ma anche in tutti gli stati europei (Germania, Spagna, Olanda, Regno Unito e molti altri).

Per gli amanti della montagna, non possono certo mancare mete tra cime innevate e natura incontaminata: tantissime sono le scelte per escursioni o semplici passeggiate adatte a tutta la famiglia.

Volete far trascorrere un divertente carnevale ai vostri figli? Le possibilità sono numerose e vi daranno l’occasione di andare alla scoperta di tradizioni millenarie.

Non possono certamente mancare le visite ai parchi naturalistici, oppure le rievocazioni storiche che durante tutto il corso dell’anno si snodano nelle varie regioni italiane.

Infine è bene ricordare che coloro che decidono di sperimentare questa affascinante esperienza possono trovare appoggio e consigli in numerose community online, che li aiuteranno a prendere le scelte migliori per le loro esigenze.