Una canzone per la chiesa di Abbiate: “Ricostruiamo”

Una canzone per la chiesa di Abbiate Guazzone. La singolare iniziativa è stata presentata sabato sera, 2 febbraio, al termine dello spettacolo “Profumo di gangster” messo in scena al teatro cinema Nuovo dalla Compagnia amatoriale “Stasera a Teatro”. Lo spettacolo, alla sua seconda replica in paese, ha portato a teatro circa 150 persone, sempre a sostegno della ristrutturazione della chiesa di Abbiate.

Proprio durante la serata, a cui hanno presenziato anche il parroco Don Gianni Cazzaniga e il referente di Abbiate Don Silvano, è stato presentato il Comitato di cittadini (Pagina Facebook) che coordina tutte le iniziative che nei prossimi mesi si terranno per raccogliere i fondi necessari alla ristrutturazione.

Tra queste iniziative anche la canzone “Ricostruiamo“, una cover della famosa hit musicale di Adriano Pappalardo, più conosciuta col titolo “Ricominciamo”. Il pubblico presente ha molto apprezzato l’iniziativa, tra risate e sostegno al progetto.