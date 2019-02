Ciclopellegrinando: in bici sulla via Francigena

Una settimana dedicata all’esperienza del viaggio in bicicletta su una storia via di pellegrinaggio, la Via Francigena.

La proposta è del gruppo Samarate Loves Books, in collaborazione con i “Lupi brizzolati mountain bike group”: una mostra in settimana e un incontro domenicale. «Per il mese di febbraio non presenteremo un libro ma un racconto di viaggio: immagini, parole, racconti di un gruppo di ciclisti appassionati» spiegano quelli di Samarate Loves Books, che propongono un più ampio calendario d’incontri (vedi qui) ospitati negli spazi della Cooperativa La Nazionale di Verghera. L’evento ha inoltre il patrocinio della Città di Samarate.

La mostra sarà aperta tutti i pomeriggi dal 20 al 24, nel locale del Caffe Teatro Nazionale 2.0 di via Indipendenza a Verghera. L’incontro è invece in programma domenica 24 alle 18, con aperitivo.