“Critiche da politici attaccati all’ossigeno. Lombardia Ideale non sarà un partito di riciclati”

«Chi si agita, sbraita e fa commenti al veleno su Lombardia Ideale dovrebbe conoscere meglio le cose e non tradire in modo così palese la propria debolezza».

La prima nota del neonato movimento “Lombardia Ideale”, con le dichiarazioni del suo coordinatore regionale Giacomo Cosentino, è al vetriolo.

Dopo la presentazione a palazzo Pirelli con il Governatore Fontana e i vertici della Lega, sul territorio provinciale il nuovo attore sulla scena politica ha raccolto pareri e riflessioni tra i quali non sono mancate le critiche.

C’è la diffidenza di Forza Italia, che ha letto l’operazione in modo ostile; quella della base leghista, nella quale serpeggia un certo malcontento e, oggi, anche la linea di Fratelli d’Italia che guarda come interlocutori solo i partiti storici della coalizione.

Tuttavia non sono state le dichiarazioni degli esponenti dei partiti portanti della coalizione a provocare la reazione di Cosentino che precisa: «i dubbi e le perplessità sono legittime – spiega il coordinatore Cosentino -. Se ad esempio penso alla base leghista posso capire quale sia il timore ma in questi giorni stiamo parlando con tutti e superando le perplessità. Io garantisco che Lombardia Ideale non sarà un pullman per riciclati della politica, la brutta copia della Lega o una stampella di opportunisti. Ci sarà una seria selezione all’ingresso e valuteremo persona per persona coloro che si vorranno impegnare con noi».

Sono altri gli interventi che non sono andati giù nella sede di coordinamento di Milano. Cosentino non fa nomi ma nei giorni scorsi tra le prese di posizione più critiche c’è stata quella di Progetto Civico di Gian Franco Bottini e Marco Magrini.

«Ho l’impressione – dice oggi Giacomo Cosentino – che i commenti al veleno su Lombardia ideale, di qualche esponente locale di Varese, tradiscono la forte preoccupazione di ambienti politici, alcuni già con l’ossigeno attaccato da tempo, sulla capacità del nostro movimento politico, declinato anche in liste presenti alle prossime elezioni amministrative, di allargare il proprio consenso».

Secondo il consigliere regionale, eletto lo scorso anno tra le fila della Lista Fontana, «Lombardia ideale ha chiarito ragioni e programma per le amministrative – spiega -; il movimento abbraccia un mondo che è vicino alla Lega, e che nella Lega non ha chiesto di entrare e, soprattutto a Varese, ha il diritto sancito da quasi il 4 per cento di elettori alle regionali (risultando la terza lista della coalizione di centrodestra) di sedersi a tutti i tavoli politici di qualunque dimensione e livello, nell’ambito del centrodestra».