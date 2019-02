Fratelli d’Italia tira dritto: “I nostri interlocutori? Solo Lega e Forza Italia”

Fratelli d’Italia ribadisce: lo schema elettorale che li vede al lavoro per le prossime scadenze elettorali è quello dell’alleanza del centrodestra con Lega e Forza Italia.

Dopo la prova muscolare con l’evento a Malpensafiere insieme alla leader nazionale Giorgia Meloni il coordinatore provinciale varesino Andrea Pellicini fa il punto sulle prossime strategia elettorali anche all’indomani della vittoria che la coalizione ha ottenuto in Abruzzo.

«La recente grande vittoria di Marco Marsilio, candidato di FDI alle elezioni regionali abruzzesi, ha confermato la forza dell’alleanza di centrodestra. – spiega Pellicini -. Fratelli di Italia, tra l’altro, è l’unico partito con la Lega che sta aumentando i propri consensi dalle elezioni del 4 marzo. Il partito è oggi quotato al 5% ed è dato in forte crescita. L’alleanza con Lega e Forza Italia è granitica anche a livello provinciale, come dimostra la recente vittoria di Emanuele Antonelli a Villa Recalcati. Lo schema a tre sarà riprodotto anche per le prossime elezioni amministrative di maggio».

Il coordinatore, tra l’altro, fa anche delle precisazione relative agli sviluppi politici regionali che hanno visto la discesa in campo del movimento “Lombardia Ideale” del Governatore leghista Attilio Fontana: «Non ci appassiona la polemica inerente i movimenti locali e le associazioni politico culturali che si stanno affacciando sulla scena territoriale – precisa Andrea Pellicini -. Noi siamo un partito nazionale e i nostri naturali interlocutori nel centrodestra sono Lega e Forza Italia. Anche noi abbiamo una importante associazione politico-culturale affiliata, “Noi repubblicani”, ma è del tutto naturale che i rappresentanti degli altri partiti trattino le questioni politiche solo con Fdi».