Critiche sui social per la gestione neve: il sindaco si arrabbia e denuncia

Critica il sindaco sulla pagina Facebook. Lui si offende e la denuncia.

È accaduto sul social della comunità Golasecca dove una residente scrive un post molto arrabbiato: « Mio marito ha chiamato un amico col trattore per far via la neve a Monte Tabor, ha appena discusso col consigliere comunale e spero non trovi il sindaco in piazza altrimenti stavolta vado a trovarlo in carcere».

Quelle parole, pronunciate in piena emergenza neve, sono arrivate dritte al primo cittadino Claudio Ventimiglia che non l’ha presa affatto bene: «In merito a quanto accaduto, il sottoscritto, dopo avere accertato la veridicità di quanto sopra e ricevuto copia degli screenshot del commento minaccioso e diffamante ha immediatamente dato mandato al proprio legale affinché proceda nei confronti di questa cittadina, per l’ipotesi di reato di cui all’art.366 c.p. ( minaccia a pubblico ufficiale) e art.595 comma 3° c.p. (diffamazione aggravata a mezzo stampa).

A tal proposito si ricorda come <<la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, afferma senza dubbio, proprio con riferimento ai messaggi ed ai contenuti diffusi tramite facebook, che la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca “facebook” integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’art. 595, comma terzo, cod. pen., poiché trattasi di condotta potenzialmente capace di raggiungere un numero indeterminato o comunque quantitativamente apprezzabile di persone.Gli amministratori e moderatori di gruppi social network dovrebbero vigilare con più attenzione sul contenuto postato dai loro iscritti».

Una vicenda che rischia, quindi, di protrarsi ben oltre il disgelo.