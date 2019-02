Dedicato a Giuditta Pasta il primo concorso lirico internazionale di Saronno

Un’iniziativa per rendere omaggio a Giuditta Pasta, dare visibilità a nuovi talenti e soprattutto portare la musica lirica in tutta la città. Questi gli obiettivi del primo concorso internazionale di canto lirico intitolato a ‘Giuditta Pasta in programma dal 21 al 25 maggio.

Centinaia di concorrenti provenienti da tutto il mondo si sfideranno a colpi di “Do di Petto” e di virtuosistici acuti.

La giuria di chiara fama internazionale, presieduta da Cecilia Gasdia, selezionerà i migliori cantanti attraverso una prova eliminatoria ed una semifinale. La finale si terrà in forma di concerto lirico sinfonico con l’Orchestra Lake Como Philarmoniker.

Per i vincitori in palio un montepremi complessivo di 8 mila e concerti e produzioni operistiche per importanti teatri europei. «Il concorso – ha spiegato il direttore artistico Maurizio Moretta – si articola in tre prove. L’eliminazione e la semifinale si svolgeranno con l’ausilio del pianoforte. Come avviene per le massime competizioni musicali, la finale sarà con l’orchestra sinfonica: si tratta quindi di un vero e proprio concerto lirico-sinfonico, con celebri arie operistiche largamente conosciute e di grande impatto emotivo».

Orgogliosi dell’appuntamento il sindaco Alessandro Fagioli, il presidente della fondazione Oscar Masciadri e l’assessore alla cultura Maria Assunta Miglino. Sentito il ringraziamento del direttore artistico Francesco Pelliccini agli organizzatori per un evento che rende omaggio “ad un’artista saronnese che merita di essere conosciuta e valorizzata”.

Ma c’è di più. L’iniziativa non resterà chiusa al Pasta ma coinvolgerà l’intera città: «Il mio piccolo sogno – dichiara Anna Clerici, presidente dell’associazione CulturalMente & MusicalMente – è quello di coinvolgere il più possibile le associazioni, singole persone, le realtà sane di Saronno in eventi, iniziative importanti come questo concorso, così che la nostra città diventi ancora più viva e ricca di attività». Si sta lavorando per organizzare concerti per le vie cittadine della banda e anche di una gara di torte tra gli istituti alberghieri cittadini per la creazione di un dolce dedicato a Giuditta Pasta.