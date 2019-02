Elezioni, entro il 7 marzo la domanda ai consolati per il voto dall’estero

Si avvisano gli elettori che alla data delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, fissata per domenica 26 maggio 2019, si trovino temporaneamente in altro Paese UE per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari conviventi, possono votare presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio degli altri Paesi dell’Unione Europea.

A tal fine, gli interessati dovranno far pervenire al consolato competente, entro il 7 marzo p.v. apposita domanda.

Sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nell’apposita sezione [https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/elezioni-europee-2019/informativa-per-elettori-temporanei.html] e su quelli delle sedi consolari potrà essere reperito il fac-simile del modulo di domanda.