Elezioni Regionali in Abruzzo, un test importante

In Abruzzo si vota oggi, domenica 10 febbraio, per rinnovare giunta e consiglio regionale. Dalle 7 di questa mattina e fino alle 23 di domenica sera i cittadini abruzzesi potranno recarsi alle urne per eleggere il nuovo presidente della Regione e il Consiglio regionale. Lo spoglio inizierà questa sera subito dopo la chiusura dei seggi. È indiscutibile che le elezioni di oggi in Abruzzo rappresentino il primo test elettorale da quando si è insediato il governo Conte: i risultati potrebbero spostare gli equilibri nei rapporti di forza interni alla coalizione di governo Lega-Movimento 5 stelle.



Chi sono i quattro sfidanti: per il centrodestra – coalizione composta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Azione Politica, Unione di Centro-Dc-Idea – corre il senatore di FdI Marco Marsilio, romano di origini abruzzesi; il Movimento Cinque Stelle ha messo in campo Sara Marcozzi, avvocato quarantunenne e consigliere regionale uscente, scelta con le consultazioni online fra gli iscritti. Poi c’è la coalizione di centrosinistra che punta tutto sull’ex vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, ex parlamentare e sottosegretario all’Economia, avvocato sessantenne di Roccamontepiano (Chieti); infine per Casapound c’è Stefano Flajani, avvocato quarantasettenne di Alba Adriatica.