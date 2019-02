Esplode il bancomat nella notte ma il colpo dei ladri non va a segno

Il colpo ha provocato danni ma non è andato a segno. Ignoti nella notte tra giovedì e venerdì 22 febbraio (intorno all’una di notte), hanno fatto saltare il bancomat della Bpm di Vergiate.

Un’esplosione che però non è servita ai malviventi per sottrarre il denaro contenuto nell’impianto della banca di via Locatelli.

Sul fatto stanno indagando i carabinieri della compagnia di Gallarate. Al vaglio anche l’ipotesi che possa trattarsi della stessa banda che ha colpito nella notte a Novara dove è stato fatto saltare un altro bancomat.