Il Fiemme sulla strada dei Mastini che vogliono i playoff

Passa da una inconsueta partita in casa… all’Agorà di Milano la qualificazione ai playoff dei Mastini. I gialloneri, orfani del proprio palaghiaccio – i motivi li abbiamo raccontati in questo articolo – si devono spostare nell’impianto meneghino, solitamente avversario, per ospitare il Valdifiemme capolista del Qualification Round.

Il Varese è secondo nella classifica del mini-girone ma non si è ancora assicurato il passaggio al tabellone che assegnerà il titolo della Italian Hockey League. La gara con i trentini – anticipata per ragioni di disponibilità della pista alle 18,45 di sabato 9 febbraio – è così uno snodo cruciale: in caso di vittoria i playoff saranno certi, altrimenti la squadra di Da Rin dovrà sudarsi il passaggio del turno nelle ultime due gare con Ora e Como. Ma come al solito, le prove di appello possono rivelarsi particolarmente insidiose.

L’Agorà è comunque “pista amica” per diversi componenti della rosa dei Mastini per il loro passato milanese: Perna, Vanetti, Raimondi e Belloni hanno giocato in rossoblu fino a pochi mesi fa e possono considerarsi a tutti gli effetti “padroni di casa” così come il tecnico varesino Da Rin.

I precedenti stagionali tra le due formazioni formano un quadro relativamente equilibrato: Mastini vincenti in via Albani in quella che fu la prima di campionato (6-3), replica del Fiemme solo al supplementare (3-2) a inizio girone di ritorno. Successo da tre punti per i trentini invece (4-2) nella gara di andata del Qualification Round. La squadra di coach Chizzali ha nello straniero Fronk e nei vari Locatin, Chelodi e Ciresa gli elementi di maggiore spicco mentre Rabanser è portiere di grande affidabilità.

Per raggiungere l’Agorà i tifosi possono prendere l’uscita “Baggio-Cusago” sulla tangenziale Ovest e seguire per via dei Ciclamini 23. I biglietti sono disponibili sia con LiveTicket sia ai botteghini della pista milanese; gli abbonati entrano semplicemente con la propria tessera. La partita sarà diretta da Terragni e Volcan e trasmessa su Radio Village.