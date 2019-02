Palaghiaccio chiuso, i Mastini traslocano a Milano

C’è ancora il veto del Comune di Varese sulla riapertura del Palaghiaccio di via Albani e i Mastini sono costretti temporaneamente a traslocare.

Nonostante tutti i tentativi possibili che la dirigenza giallonera ha provato in queste ore, per questo weekend la gara casalinga dei Mastini si svolgerà a Milano.

La partita del Campionato IHL contro il Valdifiemme originariamente

prevista per domenica, verrà anticipata di un giorno e si disputerà al Pala Agorà Milano (via dei Ciclamini 23), sabato 9 febbraio alle ore 18.45.

Per chi da Varese intendesse seguire la squadra in questa “trasferta” può farlo in auto, prendendo poi la Tangenziale Ovest (Uscita Baggio – Cusago) e raggiungendo lo stadio del ghiaccio direttamente in auto parcheggiando nei dintorni (i posteggi ci sono).

In alternativa, la Metropolitana Linea Rossa M1 fermata Inganni o Primaticcio, lasciando l’auto nei parcheggi di Lampugnano o Baggio.

Le modalità di accesso e di acquisto dei biglietti rimangono invariate.