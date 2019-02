Con Google e Telefono Azzurro un corso per gli insegnanti sul digitale

Secondo una ricerca commissionata da Google, il 98% degli insegnanti italiani ritiene che corsi sulla sicurezza online dovrebbero essere inseriti nei curricula scolastici e l’85% ha dichiarato di non disporre attualmente dei mezzi necessari per affrontare simili problematiche.

Anche su queste basi nasce l’iniziativa Vivi Internet, al meglio, sviluppata da Google in collaborazione con Telefono Azzurro e Altroconsumo, che vuole promuovere la cittadinanza digitale tra i giovani attraverso un percorso formativo che si rivolge ai ragazzi, alle famiglie e agli educatori arriva in provincia di Varese.

Il progetto mette al centro cinque tematiche di assoluta rilevanza: reputazione online, phishing e truffe, privacy e sicurezza, molestie e bullismo online, segnalazione di contenuti inappropriati.

Il primo workshop formativo si terrà martedì 12 febbraio al Liceo Scientifico “Curie” Tradate al quale parteciperanno circa 100 docenti.

Un team di esperti di Telefono Azzurro viaggerà nelle diverse regioni per offrire formazione gratuita, con l’obiettivo di raggiungere oltre 30.000 insegnanti su tutto il territorio nazionale entro il 2020: prima regione a partire la Lombardia.Il programma formativo inserito nel progetto “Vivi internet, al meglio” è diviso in 5 aree tematiche:

Condividi usando il buon senso:

con l’obiettivo di imparare a proteggere i propri dati personali e a rispettare la privacy altrui.

al fine di incoraggiare il pensiero critico e permettere di identificare le situazioni rischiose i per i propri dati personali e comprendere come proteggere quest’ultimi.

per accrescere conoscenze in merito alla costruzione di password efficaci per evidenziare l’importanza della condivisione delle password con i genitori.

nell’ambito dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo favorire la promozione di comportamenti gentili e positivi anche attraverso la comunicazione digitale; acquisizione di norme di comportamento utili al contrasto del fenomeno

finalizzato alla capacità di strutturare un nuovo modo di comunicare con i ragazzi nel mondo digitale, ad implementare l’empatia e la condivisione, promuovendo un uso consapevole e sicuro delle nuove tecnologie.

“Telefono Azzurro garantisce ascolto a tutti i bambini e gli adolescenti da più 30 anni, con una particolare attenzione al mondo del digitale”, dice Ernesto Caffo, Professore Ordinario di Neuropsichiatria Infantile, Università di Modena e Reggio Emilia e Presidente di SOS il Telefono Azzurro Onlus. “Gli insegnanti giocano un ruolo fondamentale nella vita dei bambini e per questo è necessario costruire percorsi di sensibilizzazione e di formazione, che fornisca loro le competenze necessarie per educare gli studenti a navigare in Rete consapevolmente e aiutarli a chiedere aiuto”.

“Essere accanto ai più giovani quando questi interagiscono online e aiutarli a diventare cittadini digitali responsabili è una delle questioni più rilevanti che tutti noi ci troviamo ad affrontare mentre le nuove generazioni crescono utilizzando Internet – ha dichiarato Claudio Monteverde, Manager, Corporate Communication & Public Affairs di Google in Italia, Grecia e Malta -. Con questo spirito abbiamo sviluppato Vivi Internet, al meglio: video tutorial, moduli formativi online e sul territorio e consigli strutturati per promuovere i principi base di educazione civica digitale”.

Tutti i docenti e gli istituti che aderiranno all’iniziativa avranno la possibilità di partecipare ad un corso di formazione dal vivo condotto da formatori professionisti di Telefono Azzurro e ricevere un Manuale operativo scritto appositamente per loro che possa fornire conoscenze e strumenti utili da utilizzare con gli studenti.

Ma non è tutto, tutti i docenti avranno inoltre la possibilità di iscriversi anche al corso online disponibile gratuitamente visitando la sezione per gli insegnanti sul sito Vivi Internet, al meglio o visitando https://vivinternet.azzurro.it.

L’obiettivo del corso è far sì che tutti gli insegnanti ricevano una formazione aggiornata sui temi del digitale in modo da riconoscere situazioni problematiche a scuola ed aiutare gli studenti ad adottare il giusto comportamento online e trasferire i medesimi concetti agli studenti nelle loro classi.

La partecipazione alle diverse attività sarà inoltre certificata da Telefono Azzurro in qualità di Ente di formazione riconosciuto dal MIUR con un attestato di frequenza.

Per richieste di iscrizioni, prenotazioni, info contattare: vivinternet@azzurro.it