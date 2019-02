La rotonda sul Viale della Gloria è definitivamente finita. Nuova rotatoria, gestione dei semafori, illuminazione, alberi. Tutto a posto, tutto concluso e approvato. La parola fine arriva in modo ufficiale, con il comune ha deciso di restituire la fidejussione che era a garanzia di quegli interventi.

Coop aveva infatti assunto l’impegno di realizzare la rotonda, creare un nuovo sistema di sincronizzazione dei semafori sul viale, ripiantare gli alberi abbattuti e realizzare un nuovo impianto di illuminazione e a garanzia di tutto aveva stipulato una polizza da 340.000 euro. Ora tutto è stato fatto e quindi il comune ha dato mandato ai suoi uffici di di restituire la garanzia. Dopo i collaudi tecnici di rotonda e semafori, nei giorni scorsi è arrivato l’ultimo parere positivo atteso, quello di Agesp Attività Strumentali sul nuovo impianto di illuminazione.

La partita tra Comune e Coop per la costruzione del nuovo punto vendita rimanere però ancora aperta e a ricordarlo c’è un’altra fidejussione da 1,1 milioni di euro. Da fare o ultimare ci sono infatti i lavori promessi nella parte pubblica del Calzaturificio Borri, l’ultima rimasta in piedi. I lavori per la rimozione dell’eternit sono già partiti e solo dopo che questi si saranno conclusi si potrà capire come continuare l’opera di recupero dell’area.