L’Anpi ricorda la tragedia delle Foibe con due appuntamenti

L’Anpi cittadina, con il patrocinio del Comune di Fagnano Olona, organizza due appuntamenti per il Giorno del ricordo, la giornata dedicata alla memoria della tragedia vissuta dagli italiani d’Istria perseguitati e uccisi a decine di migliaia per poi essere gettati nelle foibe per mano dei partigiani jugoslavi al termine della Seconda Guerra Mondiale.

Il primo appuntamento si intitola “I testimoni muti” e si terrà il 9 febbraio alle 21 nell’aula magna delle scuole E. Fermi di piazza Alfredo Di Dio. Lo spettacolo tra teatro e musica vedrà sul palco la fisarmonica di Natalya Chesmnova e la voce narrante di Nicola Portonato.

Secondo appuntamento per domenica 10 febbraio in biblioteca (piazza Matteotti) dove lo storico Giancarlo Restelli terrà una lezione sull’esodo dei giuliani e dalmati.