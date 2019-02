L’arte e la storia di Jackson Pollock rivivono a teatro

Dopo il successo di Mario Perrotta e del suo “Emigranti Esprèss”, Gocce prosegue il 21 febbraio con Teatro Periferico che ci accompagnerà nel mondo dell’Arte Contemporanea con Jackson Pollock. Pittura in azione, come di consueto presso il Teatro Nuovo di Viale dei Mille 39, a Varese.

L’America degli anni centrali del 900, New York e il Greenwich Village con i suoi artisti, sono i protagonisti di una messa in scena in cui due attori e diversi personaggi si alternano per disegnare un quadro – non troppo astratto, ma anzi piuttosto concreto – della personalità di Pollock e dei tratti salienti del suo ambiente familiare ed artistico.

Un improbabile mercante d’arte troppo attaccato alla Parigi d’inizio 900 per accorgersi che ci sono grandi novità oltreoceano, impersona le resistenze del pubblico e della critica nei confronti dell’arte di Pollock. I genitori, in origine agricoltori nel Wyoming, discutono tra loro di Jack – un figlio davvero non facile – delle sue intemperanze e delle sue ambizioni in un dialogo frammentato, che è forse più una coppia di monologhi, con la Grande Depressione sullo sfondo.

Le due grandi galleriste che hanno, anche se non subito, creduto nell’artista, permettendogli di continuare nel suo lavoro, parlano della sua opera, del suo carattere, della difficoltà di aver a che fare con lui. E poi naturalmente il personaggio principale, Jackson Pollock – con i suoi dubbi, la sua personalità, i tratti quasi violenti, l’alcol, le influenze sulla sua pittura della vecchia Europa, ma anche dei nativi d’America e dei muralisti messicani – dagli anni della formazione alla tragica, prematura fine.

Biglietti: intero, 17 € – Ridotto, 15 € – Studenti, 12 € . Informazioni, biglietti, abbonamenti e prenotazioni: arciragtime@gmail.com. Prevendite: presso la biglietteria del Teatro Nuovo il mercoledì dalle 10.30 alle 13.30 e il sabato dalle 14.30 alle 17.30. Prevendite on line: www.vivaticket.it.