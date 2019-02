«L’Ats Insubria è intervenuta più volte per far rispettare i termini di pagamento»

L’Ats Insubria interviene sullo sciopero degli addetti alle pulizie che da due mesi sono senza stipendio. Ricordiamo che l’Ats Insubria non è il datore di lavoro di queste persone, ma è solo l’appaltante di quel servizio. È la Se.G.I srl di Montalto Uffugo (Cosenza), cioè la società appaltatrice, l’impresa alle cui dipendenze lavorano gli addetti alle pulizie in sciopero per il mancato pagamento dei salari.

«In merito alla dichiarazione rilasciata dal sindacalista Tino Cicero, “Mi sarei aspettato un minimo di interessamento in più da parte dell’ATS, invece solo un silenzio assordante” – scrive in una nota stampa l’Ats Insubria – in relazione alla vicenda dei dipendenti della ditta SE.GI., sottolinea che l’Agenzia ha ritenuto in più occasioni di supportare le richieste dei lavoratori della succitata ditta, prendendo, più volte, contatti con i responsabili con la precisa richiesta che venissero rispettati gli iter previsti per il pagamento dei dipendenti, cosa che è stata fatta anche in occasione del ritardo sulla liquidazione dello stipendio di gennaio 2019. Ats Insubria continuerà a monitorare la situazione al fine di garantire l’erogazione di quanto dovuto ai lavoratori».