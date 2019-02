Sei letture sulla giustizia alla Ubik con il giudice Giuseppe Battarino

Si inizia questa sera, venerdì 8 febbraio alle 18 e 15, e si proseguirà per altri cinque venerdì (alla stessa ora) in compagnia del giudice Giuseppe Battarino che alla Libreria Ubik di Varese proporrà 6 letture sulla giustizia. Un programma che vuole smontare luoghi comuni e falsi miti sui temi legati alla giustizia e alla sicurezza. La prima serata è dedicata a “Testimone inconsapevole” di Gianrico Carofiglio. Si proseguirà con “La voce del violino” di Andrea Camilleri, “Il processo” di Franz Kafka, “La tregua” di Primo Levi, “Maigret in corte d’assise” di George Simenon per chiudere con “Il condominio di via della notte” di Maria Attanasio.