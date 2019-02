L’importanza di una strategia di social marketing

Secondo recenti studi, gli utenti social attivi nel mondo hanno quasi raggiunto i 3 miliardi con un aumento di 360 milioni rispetto all’anno precedente. Cosa significa questo? Implica che oggi non essere presenti online con una strategia di digital marketing che coinvolga anche e soprattutto i social media ti taglia fuori da una cospicua fetta di mercato.

Perché è importante una strategia di social marketing

Alla luce dei dati sopra citati, è evidente come una presenza strutturata e correttamente articolata sui Social Media comporti degli indubbi vantaggi sia per le aziende, sia per i liberi professionisti che desiderano farsi conoscere sul web.

Infatti, uno dei risvolti positivi dei quali si può godere quando si è presenti sulle piattaforme social è quello di aumentare la propria brand awareness: questo concetto racchiude in sé la percezione e la considerazione che gli utenti (e soprattutto i tuoi aspiranti clienti) hanno del tuo marchio. Si tratta quindi di un aspetto fondamentale nell’era del digitale, in cui il passaparola e le referenze online possono fare la differenza: basti pensare all’importanza delle recensioni per i ristoranti o ad un feedback negativo su AirBnb. Insomma, se non hai una pagina Facebook piuttosto che una presenza strutturata, le persone non ti trovano e quindi non esisti.

Per questi motivi è importante rivolgersi a una social media agency che si prenda cura della tua immagine (o della tua azienda) sui Social: per essere trovati e scelti dai propri potenziali clienti bisogna affidarsi a professionisti del settore; tra i player del settore, si distingue per professionalità del servizio e risultati BetoBee, una social media agency che opera da anni con profitto nel settore.

Perchè è importante avere una strategia social marketing

Una volta imparato quanto sia importante essere presente sui social, è opportuno sottolineare che – per essere ben riconoscibili in mezzo alla giungla di profili – bisogna disporre di una strategia sui social media. Questo strumento, se elaborato da professionisti del settore, ti aiuterà a orientarti come una bussola nel mondo dei social network.

Un secondo aspetto da non trascurare e nel quale i professionisti del settore potranno aiutarti, è la scelta dei social media più adatti al tuo business. Ad esempio: Instagram non è idoneo per tutti i brand, ma solo per quelli che hanno come target i frequentatori più assidui di questo social network; al contrario LinkedIn – che viene spesso sottovalutato – è un’importante chiave di volta per renderti visibile e aumentare la tua web reputation.

Infine è fondamentale saper attuare attraverso i nuovi media una comunicazione moderna e attuale, che sappia coinvolgere i propri clienti e persuaderli del valore della tua azienda: solo in questo modo potrai incrementare il tuo portafoglio clienti e renderli sempre soddisfatti dei risultati. Una delle realtà più affidabili del settore è BetoBee, una social media agency che ha fatto della propria passione per il social media management e la realizzazione dei video una professione strutturata e riconosciuta. Grazie alla formazione e all’expertise maturata, potranno infatti fornirti tutto il supporto del quale hai bisogno, portando il tuo brand alla notorietà sui social media.