Mastini sconfitti ai rigori

I Mastini hanno dato tutto e solo una sontuosa prestazione di Giovanelli, portiere dell’Ora tra i migliori in assoluto del campionato, ha negato ai gialloneri una vittoria che avrebbero meritato per quanto fatto vedere sul ghiaccio.

Alla fine il 3-2 per le Rane pesa nulla per le sorti del campionato, ma per il Varese la sfida doveva rappresentare un buon viatico per preparare la mente in vista dei playoff che inizieranno tra un paio di settimane.

Dopo diverso tempo l’organico di coach Da Rin si è presentato sulla

pista all’aperto di Ora con la mente più libera e il gioco ne ha guadagnato. Qualche assenza prevista e qualcuna dell’ultimo istante (per qualche acciacco fisico) costringe i Mastini a stringere i denti e faticare un po’ di più sul ghiaccio.

Il primo tempo si sviluppa con discreta intensità, con ribaltamenti di fronte da una

parte e dall’altra. Il Varese ci prova di più e le due occasioni migliori arrivano con

l’uomo in meno sul ghiaccio. Prima Vanetti centra per Franchini il quale però sbaglia la deviazione da distanza ravvicinata. Passa un minuto e il contropiede di Perna è fulmineo, ma l’attacante non incanta Giovanelli che respinge. Il goalie avversario è ancora ottimo in almeno tre occasioni. Le Rane rispondono con una conclusione di Massar bloccata da Menguzzato e mancano il vantaggio a fil di sirena, con Calovi che spedisce larga una conclusione da media distanza a porta praticamente vuota.

All’avvio di secondo periodo il Varese beneficia di due powerplay consecutivi. Le azioni sono buone, ma le conclusioni troppo tenere e il portiere fa buona gestione. Alla prima occasione l’Ora passa. Minuto 8’43: Walter serve Zelger, disco controllato e tiro da circa 7-8 metri che si infila a mezzaltezza superando Menguzzato. Il powerplay varesino di pochi minuti dopo è l’occasione per il pareggio. Bravo F. Borghi a raccogliere un disco vagante davanti alla gabbia avversaria, girarsi e infilare Giovanelli. I Mastini sfiorano il raddoppio con Cortenova prima e con Vanetti poi. I minuti finali sono giocati in penalty killing dai gialloneri, i quali non rischiano più di tanto. Da segnalare uno scontro durissimo e fortuito nel quale ha avuto la peggio Franchini. Qualche minuto col fiato sospeso per il canadese che viene successivamente trasportato per accertamenti all’ospedale di Bolzano.

Terzo tempo che inizia con una buona spinta dei gialloneri i quali sono però sfortunati nell’occasione dello svantaggio, ancora ad opera di Walter, rapido e scaltro a correggere in porta un disco che rimbalzava davanti a Menguzzato. I Mastini si infrangono su Giovanelli, baluardo eccellente davanti a ogni tentativo degli attaccanti avversari. Perna trasforma un rigori fischiato per atterramento di Mazzacane e fissa il pareggio. Da lì in poi solo Varese. Un duello personale tra i Mastini e Giovanelli, magistrale su Andreoni e su Vanetti. L’occasione capita a 2′ dalla fine con un contropiede che porta Andreoni e Teruggia davanti alla gabbia avversaria: il tentativo del primo si spegne sui gambali, il tap-in del secondo sul guantone.

Il supplementare vede una gran parata di Menguzzato, ma poi è Giovanelli che tiene in piedi la compagine di casa. I rigori a oltranza sono fatali ai Mastini. Un punto per una classifica ormai definita.

Domenica prossima ci sarà la sfida casalinga contro il Como, per chiudere la stagione regolare prima di aprire le danze dei playoff. Il Palalbani dovrebbe riaprire i battenti martedì, giusto in tempo per consentire ai tifosi dei Mastini di accorrere al palaghiaccio per il derby lombardo contro i lariani, colorare gli spalti di giallonero e dare la spinta giusta ai ragazzi in attesa dei quarti di finale.