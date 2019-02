Maurizio Landini come una rock star, tutto esaurito a Malpensa

C’è molta attesa per la visita del nuovo segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, prevista per venerdì 1 marzo a Malpensa per l’inaugurazione della nuova camera del lavoro al Terminal 1. Per accontentare tutte le richieste dei delegati, la Cgil provinciale ha previsto un ulteriore momento di incontro con il segretario nazionale della Cgil anche nel pomeriggio al centro congressi Malpensafiere dove ad attenderlo ci saranno 500 persone. L’ultima volta che Landini venne a Malpensafiere era ancora segretario generale della Fiom. (nella foto Landini con Stefania Filetti della segreteria Cgil provinciale durante la precedente visita a Malpensafiere)