“Mi aiutate a trovare questo orologio?”

Laura ha perso il suo orologio all’Iper di Varese. Sa bene che ha un valore economico, ma per lei è ancora di più il valore affettivo. E chi lo consegna sarà ricompensato… ecco il suo messaggio

Vi chiedo aiuto,

Potete X favore aiutarmi a ritrovare il mio orologio?

Mercoledì 30 gennaio mi sono recata all’iper di varese e credo di aver smarrito proprio li ( nel parcheggio o all’interno del centro commerciale ) il mio orologio di acciaio, ( si dev’essere sfilata la vite del cinturino).

Ha il quadrante bianco, è lo stesso modello come quello della foto in allegato.

Trattandosi di un regalo a me molto caro, vi chiedo per favore se potete divulgare la notizia. Inutile dire che ho già chiamato Iper eccetera: siccome è di valore non credo che chi lo ha trovato lo abbia portato all’ufficio accoglienza, però magari leggendo questo messaggio e ci ripensasse… sarà ricompensato.

Grazie

Laura Fabiani

lfabiani007@gmail.com