Missione compiuta: la Uyba conquista la semifinale di CEV Cup

La Yamamay E-Work Busto Arsizio conquista la semifinale di CEV Cup sul campo del Mulhouse, vincendo sul velluto i primi due set, necessari per passare il turno e terminando poi 2-3 (13-25, 14-25, 25-23, 25-20, 13-15), concedendo spazio alle francesi che vincono il terzo e il quarto set. Le farfalle, che forse si sono affezionate al palazzetto francese, hanno perso l’occasione per chiudere in fretta una pratica facile e invece hanno “sprecato energie” concedendo alle avversarie il terzo e il quarto set e giocandosi la vittoria del match addirittura al quinto. Conquistati i due set necessari, Mencarelli concede spazio a Meijners, Berti e Piani, anche i vista della partita di campionato che vedrà impegnate le biancorosse già domenica 17 contro il Club Italia, formazione giovane ma di grande talento, da non sottovalutare. Top scorer del match è Herbots che segna 21 punti, seguita da capitan Gennari (10 punti in due set) e Meijners (20 ma in tre parziali).

Al termine della gara coach Mencarelli è soddisfatto di come è andata la serata: “Una partita interpretata nel modo giusto: siamo entrati con un livello di attenzione e di gioco molto elevato e abbiamo conquistato senza problemi i due set necessari. Poi non dico che abbiamo fatto allenamento, ma sicuramente abbiamo avuto la possibilità di provare soluzioni diverse anche con le ragazze che non sempre fanno parte del 6+1 titolare. E’ stato dunque un buon test, perchè poi loro hanno iniziato a giocare più sciolte. Al di là del passaggio del turno sono soddisfatto della serata francese”.

LA PARTITA

Mancarleli schiera in campo orto in regia, Grobelna opposto, Gennari e Herbots in attacco, Bonifacio e Botezat al centro, Leonardi libero. Gennari e compagne dominano il primo set partendo subito in quinta e mettendo in breve un bel distacco sulle avversarie (8-14). In meno di venti minuti, gli attacchi di Herbots e gli spunti di Grobelna, regalano a Busto il 13-25.

Stesso copione nel secondo parziale, dove Botezat segna lo 0-4. Le biancorosse dominano e il 14-25 significa accesso alle semifinali.

Nel terzo set spazio a Meijners (out Gennari) e a Berti (su Botezat). Le farfalle, ormai matematicamente qualificate, calano la concentrazione, concedendo spazio alle avversarie che non se lo lasciano dire due volte e se la giocano punto a punto (25-23).

Nel quarto set restano in campo Meijners, Berti e Piani ma stavolta sono le francesi a prendere in mano il gioco e a dettare il ritmo, fino a chiudere 25-20.

Il quinto set inizia con una trascinante Meijners che portale compagni sul 0-4 ma le francesi non mollano e ancora una volta si rifanno sotto (6-7). Le biancorosse sono brave a non lasciarsi sorprendere e riescono a vincere per 13-15.

ASPTT Mulhouse VB – Unet E-Work Busto Arsizio 2-3 (13-25, 14-25, 25-23, 25-20, 13-15)

ASPTT Mulhouse VB: Frantti 4, Trach 1, Snyder 2, Michel 9, Santos Perez 2, Jeanpierre 5, Jaegy ne, Soldner (L), Spelman 10, Budrak ne, Papafotiou 2, Ebatombo, Olinga Andela 10, Guerra 15.

Yamamay E-Work Busto Arsizio: Piani 7, Peruzzo, Herbots 21, Grobelna 9, Gennari 10, Cumino, Orro 5, Leonardi (L), Bonifacio 4, Meijners 20, Berti 7, Botezat 4.

Arbitri: Folgar Fraga Marcos Antonio – Ryabtsov Alexander

Note. Mulhous: ace 4, errori 8, muri 11. Busto: ace 10, errori 14, muri 12. Durata set: 20′, 20′, 26′, 25′, 17′. Spettatori: 2300