“M’llumino di meno”, evento serale a Maccagno

Un’ importante serata “M’illumino di Meno 2019”, per sensibilizzare al risparmio energetico ed

agli stile di vita sostenibili, è proposta per venerdì 1 marzo dalle associazioni Banca del Tempo, Gas

Solaris, Cai Luino, Chiesa Valdese, Gim-TerrediLago, Ageva con gli istituti comprensivi di Luino,

Germignaga e Roggiano, con il patrocinio dei Comune di Maccagno con Pino e Veddasca e di

Germignaga. Quest’anno l’incontro è dedicato al ri-generare l’energia, al ripensare al proprio stile

di vita, al ri-fiutare la plastica, al ripassare ai fornelli, al ri-pescare vestiti ed oggetti, rispengnere le

luci per M’illumino di Meno.

Ecco le rigenerazioni dell’incontro

Appuntamento presso piazza Roma a Maccagno inferiore h 18.00

Inizio passeggiata h 18.15 con il seguente itinerario: piazza Roma – via Flora fino sagrato chiesa

Madonnina della Punta dove ci saranno gli interventi delle Autorità e organizzatori per evidenziare

il significato dell’evento – ritorno in piazza Roma (attraversamento strada statale) – lungolago –

stazione battello – via 25 aprile (attraversamento strada statale) – via Zanotti – via Flora – passaggio

dalla via più stretta del mondo – via Mameli – via Frapolli – via Taccolini – via Zanini – Centro

parrocchiale la Cittadella dove si svolgeranno altri programmi dell’evento. Per chi desidera

allungare la camminata di una manciata di minuti è prevista la visita alla Chiocciola un punto di

incontro per la promozione del riciclo

Tempo percorso a piedi (escluso le soste) h0.45 – tipo percorso: urbano – dislivello 60m.

Si consigliano: Abbigliamento e calzature adatte – pile o lanterne – In caso di meteo avverso la

camminata si farà lo stesso con l’ombrello aperto ed eventuale modifica dell’itinerario

Adesione libera e gratuita –

Avvertenza: ogni partecipante alla escursione è responsabile della propria incolumità e i minori

devono essere accompagnti.

Programmi dell’evento alla Cittadella

– Ri-generare le relazioni, con la condivisione della dolcezza delle torte e biscotti accompagnate da

thè e vin brulè (ognuno può potare oltre alla propria cena anche qualcosa da condividere)

– Ri-fiutare la plastica con l’utilizzo di bicchieri e piatti lavabili (ognuno porta il proprio e riporta a

casa)

– Ri-pensare al proprio stile di vita con la presentazione dei progetti delle scuole green del territorio

– Ri- pescare vestiti e oggetti con la distribuzione della Mappa del Riuso

– Ri-passare ai fornelli con la distribuzione di ricette del riutilizzo proposte dallo chef Gianfranco

Ceccato.

Una serata non illuminata dal chiaro di luna, ma dalla luce della voglia di cambiamento dei

partecipanti!!!