Neve in Canton Ticino, quaranta interventi sulle strade

La Polizia cantonale comunica che nonostante le abbondanti precipitazioni nevose che hanno toccato tutto il territorio ticinese, in particolare nel corso della seconda metà della giornata di ieri, la situazione a livello di viabilità non ha registrato problematiche particolari al di là di qualche temporaneo disagio.

Questo grazie all’impegno profuso dai numerosi agenti, al dispositivo messo in atto (che ha visto anche l’impiego di alcune pattuglie operative nell’ambito del progetto “Strada Libera”, elaborato dall’Ufficio federale delle strade in collaborazione con la Polizia cantonale) nonché all’importante numero di mezzi e risorse messi a disposizione dai servizi preposti alla manutenzione stradale.

Complessivamente si è registrata una quarantina di interventi per incidenti non gravi e risoltisi senza ferimenti. Si segnalano alcuni disagi e rallentamenti dovuti alle operazioni di sgombero della neve sul campo stradale ma anche alla mancanza, in dive rsi casi, di un equipaggiamento adeguato alle circostanze. Per quanto riguarda l’asse autostradale, si è proceduto poi con il blocco degli autocarri nelle apposite aree predisposte. Nel corso della mattinata la A2 è stata nel frattempo riaperta alla circolazione dei mezzi pesanti.

Fondamentale per la riduzione dei disagi è stato anche il fatto che numerosi utenti della strada abbiano ridotto gli spostamenti allo stretto necessario usufruendo dei mezzi pubblici.