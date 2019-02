Nuovi posti auto a Comerio. Le spese a carico di un privato

Un nuovo parcheggio pubblico a Comerio.

Sono in corso in via Garibaldi i lavori per realizzare nuovi posti auto al fianco della rotonda lungo la strada statale. Si tratta di un’area privata. È lo stesso proprietario del terreno a sostenere i costi del parcheggio, frutto di un accordo con l’amministrazione comunale.

Questa mattina, il Sindaco Aimetti ha risposto ad alcune obiezioni sollevate: «Il parcheggio pubblico è a carico di un privato a fronte di una convenzione stipulata tra il Comune ed il privato e le piante sono state presentate nel progetto approvato dalla Sovrintendenza, quindi non si possono abbattere».

Una risposta che la sollevato qualche perplessità vista la condizione di una di queste piante avvolta nell’edera.