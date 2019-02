Una panchina rossa contro la violenza di genere

Nella settimana della Giornata Internazionale della Donna, che verrà celebrata l’8 marzo, il comune di Germignaga ha previsto un momento significativo per la giornata di lunedì 4 marzo.

Anche nel comune rivierasco, come in molti altri comuni italiani e non solo, verrà inaugurata una “panchina rossa”. Questo simbolo sta a rappresentare un “posto occupato”, dove si sono sedute tante volte le donne colpite dalla violenza.

Un’installazione permanente, che resta come monito per la difesa dei diritti delle donne e contro la violenza di genere. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale, insieme all’associazione “Violenza Donna – Provincia di Varese” con Roberta Donati, Monica Borsa e Raffaella Fidanza e agli “Stati generali delle Donne”, e fa seguito alla giornata di studio promossa dagli stessi enti lo scorso 8 settembre, come pure alle varie azioni intraprese negli scorsi anni dalla giunta guidata dal sindaco Fazio.

“Ci sembrerebbe oltremodo positivo se il messaggio, il grido di allarme lanciato dalla panchina coinvolgesse i più giovani. – commenta il sindaco Marco Fazio – Per tale ragione, abbiamo invitato gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 1° grado “V. Sereni” dell’ICS Germignaga a presenziare all’inaugurazione, partecipando anche ad un momento di conoscenza e approfondimento sulla tematica, proposto dall’ass.

“Violenza donna”. Abbiamo fiducia che anche grazie a questi momenti, le donne di domani non saranno più oggetto di violenza”. Il programma di massima dell’iniziativa: 11.00 Partenza dalle scuole 11.20 Accoglienza presso la Ex Colonia Elioterapica 11.30 Intervento a cura dell’ass. “Violenza donna”, coordinato dal dott. Alfredo Salvi 12.15 Spostamento verso il parco Boschetto e inaugurazione della panchina rossa 12.45 Rientro a scuola