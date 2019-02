Una passeggiata alla scoperta del mondo dei caprioli

Il Bosco Wwf di Vanzago organizza una passeggiata all’interno della riserva naturale per scoprire il fantastico mondo dei caprioli. Un cammino facile alla scoperta della loro vita sociale, la riproduzione, lo sviluppo del palco e tante altre curiosità.

A fare da cornice a questa visita, il bosco in piena “pausa” invernale: il miglior periodo per l’osservazione dei caprioli.

Partenze alle ore 10,30 e alle ore 15. Non occorre prenotare. I costi dei biglietti d’ingresso: da 4 a 10 euro con agevolazione per i soci Wwf.

In tutta l’area della riserva naturale non è possibile, in base alla normativa regionale, introdurre cani (anche al guinzaglio) o altri animali d’affezione.

Info: www.boscowwfdivanzago.it.