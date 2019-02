Il Pd di Varese in piazza per promuovere le primarie del 3 marzo. Sabato mattina, 23 febbraio, gli esponenti varesini del Partito Democratico, hanno partecipato al gazebo informativo in Corso Matteotti, incontrando i passanti e distribuendo volantini. Oltre agli esponenti della segreteria cittadina del partito, erano presenti anche gli assessori cittadini Di Maggio, Civati e Molinari, affiancati dall’onorevole Daniele Marantelli e dal consigliere regionale Alessandro Alfieri.

«Abbiamo fatto un po’ di promozione sulle primarie – spiega il segretario cittadino del Pd, Luca Carignola -. Ci sarà un’informazione nazionale ma noi facciamo il nostro sul territorio: abbiamo affisso manifesti e distribuiamo i volantini dove si indicano i 5 seggi per al città: Varese centro, Avigno, Bobbiate, viale Belforte e Giubiano. Si partirà dalle 8 del mattino alle 20, si dovrà portare la carta di identità e i 2 euro per votare».

«Le Primarie sono un aspetto importante per il Pd – prosegue Carignola -, ma anche per il Paese intero, perché da questo voto passa l’alternativa al governo giallo-verde. I dati dell’economica dicono che c’è una chiara incapacità di governare e noi, con il voto del 3 marzo, vogliamo arrivare a una grande partecipazione, proprio per costruire insieme questa alternativa».