I piccoli pedoni della Maffei a lezione di sicurezza stradale

Non è mai troppo presto per imparare le regole della sicurezza sulla strada, e così per i piccoli pedoni della Scuola materna Maffei di Porto Ceresio si è pensato ad un progetto di educazione stradale su misura.

«Il progetto – spiegano i responsabili della scuola – è rivolto ai bambini “grandi” con lo scopo di favorire, fin dall’infanzia, l’acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri sulla strada. I bambini saranno coinvolti in esperienze concrete, affinchè possano sperimentare direttamente le situazioni che quotidianamente possono incontrare sulla strada».

Tante le idee e le attività che verranno proposte ai bambini, dalla conoscenza dei principali cartelli stradali a vere e proprie lezioni di “scuola guida” con biciclettine e tricicli.

Una prima tappa di questo percorso si svolgerà domani, sabato 16 febbraio alle 10, in collaborazione con l’Autoscuola V.I.P di Porto Ceresio. L’istruttore Silvio Dei Tos fornirà a bambini e genitori le prime nozioni di sicurezza stradale.