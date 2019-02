Polemica sui lecci, il Pd esprime solidarietà al sindaco Ielmini

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato inviato dal Partito Democratico di Laveno Mombello e riferito all’assemblea pubblica del 28 gennaio scorso. La sezione lavenese esprime solidarietà al Sindaco Ercole Ielmini.

Lo scorso 28 gennaio l’Amministrazione Comunale ha indetto un’assemblea pubblica per comunicare la decisione in merito al progetto di riqualificazione di un tratto del Lungolago di Laveno, in relazione alla possibilità di rivedere in parte il progetto stesso a seguito della richiesta di alcuni cittadini che, riunitisi in comitato, chiedevano il non abbattimento di alcuni lecci presenti attualmente in quel tratto di lungolago.

L’Amministrazione, anche in seguito ad una perizia tecnica commissionata ad un agronomo, ha comunicato la decisione di rivedere il progetto salvaguardando così la presenza dei lecci in questione. Nel corso dell’Assemblea l’Amministrazione è stata peraltro fatta oggetto di critiche e pretestuosi attacchi da parte di intervenuti alla discussione, riferiti a presunta scarsa trasparenza.

Il Partito Democratico, nella convinzione del fatto che il progetto di miglioramento del lungolago costituisca un intervento di grande valenza per Laveno e che il progetto nella revisione che sarà studiata dai tecnici e dall’Amministrazione potrà ugualmente migliorare la fruibilità di quel tratto di lungolago, esprime sostegno

al sindaco Ielmini, alla Giunta ed ai Consiglieri comunali, a fronte delle polemiche di cui sono stati fatti oggetto in queste ultime settimane, richiamando fra l’altro l’azione informativa attuata fin dall’inizio della legislatura da parte di questa Amministrazione, attraverso la proposta di numerosi e vari momenti di

confronto ed informazione ai cittadini su tutti i temi dell’attività amministrativa locale.

Nel confermare che il confronto tra amministratori e cittadini è necessario ed imprescindibile, richiamiamo il fatto che altrettanto necessario ed imprescindibile è il riconoscimento del ruolo decisionale che compete a chi amministra affinché la sua azione possa svolgersi in modo efficace e corretto.

Partito Democratico di Laveno Mombello