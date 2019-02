Primarie Pd, il comitato Giachetti invita Ada Lucia De Cesaris

Il Partito Democratico è entrato nell’ultima decisiva settimana di campagna elettorale per le mozioni in campo prima di domenica 3 marzo, giorno della consultazione aperta ad iscritti ed elettori per scegliere il nuovo segretario.

In vista dell’appuntamento il comitato “Sempre Avanti Varese con Giachetti e Ascani” ha organizzato un momento di discussione e confronto aperto a tutti sui principali contenuti della proposta di Roberto Giachetti, candidato alla segreteria del partito in ticket con Anna Ascani.

L’incontro si terrà giovedì 28 febbraio alle ore 21 presso il Collegio De Filippi a Varese. Sarà presente Ada Lucia De Cesaris, già vicesindaco di Milano nella Giunta Pisapia, uno dei principali protagonisti del rilancio della città capoluogo negli ultimi anni.

«Come dimostra Milano, anche a livello nazionale, torneremo a vincere solo con un progetto culturale forte e non ambiguo – spiega il comitato guidato in provincia da Roberto Adamoli -. La soluzione non è annacquare il messaggio riformista, ripiegando su idee vecchie e inadeguate, ma scommettere su idee nuove e coraggiose. E rivendicando l’esperienza riformatrice di questi ultimi anni, certamente non priva di errori, ma un’esperienza dalla quale ricominciare correggendone gli errori».