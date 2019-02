“I promessi sposi. I difficili passi dell’amore” in scena a Casorate

Sabato 23 febbraio 2019, alle 21, nella Sala Consiliare ‘Laura Prati’, Via De Amicis 3 a Casorate Sempione è in scena lo spettacolo teatrale della Compagnia Instabile Quick «I promessi sposi. I difficili passi dell’amore», liberamente ispirato a I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Regia di Giorgio Putzolu, conRosa Maria Messina, Filippo Donadoni, Riccardo Colombini, Giorgio Putzolu.

Ingresso libero

La straordinaria contemporaneità de I promessi sposi, portata sulla scena con una rilettura teatrale accurata.

Gli sguardi e i caratteri dei personaggi sono ancora vivi oggi e li riconosciamo perfettamente in “quel modo” di pensare, di agire, di concepire la vita e lo Stato. È straordinaria la descrizione che il Manzoni fa della struttura gerarchico-malavitosa che va dallo scalino più basso del bullismo per arrivare al vertice incarnato dall’Innominato.

Fra Cristoforo, Don Abbondio e il Cardinal Borromeo sono la rappresentazione di una Chiesa che ancora oggi cerca se stessa.

La Monaca di Monza è una bambina a cui i genitori assegnano, già durante la gravidanza, il suo destino. La bambina si ribella e non è la violenza a piegarla, bensì il ricatto affettivo. Manzoni introduce il principio del bambino come soggetto, vita da non manipolare, il problema dell’autodeterminazione della donna, i guasti che producono un’educazione violenta e coercitiva.

E su questo sfondo si staglia la complessa costruzione dell’amore tra ragazzi, un viaggio nella realizzazione di un sistema di relazioni che non riguarda solo noi, un viaggio importante nella nostra difficoltà a leggere il mondo, capirlo, starci dentro e tenerlo tutto assieme…

LA COMPAGNIA:

Instabile Quick è una compagnia teatrale attiva dal 1988 nella provincia di Varese, fondata da Giorgio Putzolu, direttore artistico, autore e regista, e da Rosa Maria Messina, attrice: una coppia con ampia e consolidata esperienza nel teatro per l’infanzia e per i ragazzi.

La compagnia gestisce l’Auditorium Paccagnini a Castano Primo e ne organizza la stagione teatrale con spettacoli, concerti e laboratori.